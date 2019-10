"Dall'idea al soggetto": gli studenti trevigiani a lezione di cinema col regista Segato

Gli studenti degli Istituti Tecnici "Mazzotti" e "Palladio" e del Liceo Artistico Statale (indirizzo multimediale) hanno aderito al primo workshop "Dall'idea al soggetto", promosso dall'Associazione Luciano Vincenzoni di Treviso, che organizza – da cinque anni – il premio nazionale dedicato al grande concittadino che fu soggettista di Germi, Leone e Monicelli. La giornata di lunedì 30 settembre ha segnato l'inizio del workshop, finalizzato a promuovere la cultura cinematografica nelle scuole. Il programma dei lavori è stato presentato ad una platea gremita da duecento studenti e da insegnanti, riuniti nell'aula magna dell'Istituto "Mazzotti". Le finalità dell'iniziativa sono state illustrate dai componenti dell'associazione Vincenzoni Paolo Ruggieri (presidente), Agostino Squeglia (referente delle attività indirizzate alla scuola), Luciano Franchin, Luigi Cesaroni, Pier Luigi Gatti, nonché le docenti Raffaella Mulato e Paola Brunetta che hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa didattica e creativa.

Martedì si terrà la prima lezione, dedicata agli iscritti al workshop, condotta dal regista Marco Segato ("La pelle dell'orso"), autore di riferimento della casa di produzione veneta Jolefilm. Segato terrà una lezione collettiva su come nasce la scrittura di un soggetto e la sua trasposizione nel linguaggio del cinema. Quindi, fino a dicembre, seguiranno altri incontri formativi nei tre istituti superiori, coordinati dai docenti che hanno aderito al progetto, presenti anche alcuni professionisti del cinema italiano, alcuni dei quali provenienti dalla prestigiosa scuola cinematografica padovana. Gli studenti dell'Artistico, del "Mazzotti" e del "Palladio" lavoreranno alla stesura di soggetti originali, due per ogni scuola, da presentare alla fine del workshop. Tra i sei soggetti proposti ne saranno scelti due, da cui poi saranno realizzati due "corti" che verranno girati dagli allievi dell'Artistico sezione multimediale e del "Palladio". Saranno proiettati al pubblico nell'aprile 2020, in concomitanza con la pubblicazione del bando della sesta edizione del concorso intitolato a Vincenzoni.

Le scuole partecipanti al primo workshop "Dall'idea al soggetto" sono state invitate ad essere presenti alla cerimonia finale del Premio Luciano Vincenzoni 2019 quinta edizione, che si terrà sabato 16 novembre, dalle ore 17, (ingresso libero) nell'auditorium del Museo Santa Caterina di Treviso. Nel corso della premiazione dei migliori soggettisti under 35, scelti tra oltre cento opere inviate da tutta Italia, si esibirà l'Orchestra degli allievi del Conservatorio "Steffani" di Castelfranco Veneto. Verranno eseguite celebri colonne sonore e la partitura vincitrice della nuova sezione a concorso "musica da film", voluta dai promotori del premio per commentare, con una composizione originale e inedita, gli ultimi dieci minuti del film "La Grande Guerra" di Monicelli, sceneggiato da Luciano Vincenzoni.