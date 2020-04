Terrificante incidente in A4: camion si schianta nell'Autogrill

Una dinamica da brividi e una tragedia, per fortuna, soltanto sfiorata. Sono davvero impressionanti le immagini dell’incidente avvenuto nella prima mattinata di mercoledì all’interno di un autogrill dell’autostrada A4. Coinvolto un grosso camion carico di bobine della Favaro Servizi, azienda di logistica di Riese Pio X: per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante che ha finito per schiantarsi contro i pannelli solari dell'area di sosta.

Un impatto devastante, avvenuto attorno alle 7.30 all’interno dell’autogrill di Dalmine, in direzione Milano. Il rimorchio è stato completamente distrutto e il carico - 3 bobine di acciaio pesanti tonnellate - è ‘volato’ nella vicina area per il rifornimento di carburante. Per fortuna non c’era nessuno nella piazzola e non ci sono state conseguenze drammatiche.

Anche le condizioni del camionista, un 35enne, non sarebbero preoccupati: soccorso dai volontari del 118, arrivati a bordo di due ambulanze, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per lui seri traumi, ma non si teme per la sua vita.