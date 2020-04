Malattia incurabile: il sorriso di Daniela si spegne a soli 49 anni

Pederobba in lutto per la scomparsa improvvisa di Daniela Barbisan, venuta a mancare mercoledì 1 aprile dopo una lunga lotto contro una malattia che l'aveva colpita ormai da tempo.

Come riportato dal sito Qdpnews, Daniela era originaria di Bolzano dove risiedono ancora oggi i suoi genitori. Da tempo Daniela, laureata in architettura, viveva nella Marca, nella frazione di Covolo in località Barche a Pederobba. Qui la giovane donna aveva costruito la sua nuova vita con il marito Stefano. Dal loro amore era nato Mattia. Una famiglia riservata e non molto nota in paese ma chi aveva conosciuto Daniela in questi anni afferma con certezza di come fosse una persona solare e piena d'amore per i suoi cari che, fino all'ultimo giorno, ha lottato con grande dignità contro la malattia. La benedizione della salma avverrà in forma strettamente privata nel cimitero di Covolo.