Mamma di tre figli muore a 51 anni per una leucemia

Dopo un lungo calvario segnato dalla malattia, lunedì 27 aprile Daniela Trentin è mancata all'affetto dei suoi cari. Aveva solo 51 anni ma, ormai da tempo, stava combattendo contro una gravissima leucemia che non le ha lasciato alcuna via di scampo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Daniela era molto conosciuta a Maserada sul Piave dove viveva con il marito Marco, noto imprenditore agricolo della zona, e i suoi tre amati figli: Matteo, Tommaso e Davide. Persona riservata ma di gran cuore aveva lavorato per anni come impiegata di banca prima di dedicarsi del tutto alla famiglia dopo la nascita del terzo figlio. Negli ultimi anni la malattia l'aveva messa a dura prova ma tutti suoi familiari le sono stati vicini fino all'ultimo giorno nella speranza che Daniela riuscisse a riprendersi. Così non è stato e oggi tutta Maserada piange mamma Daniela. Molto conosciuta in paese, lascia un ricordo profondo non solo nei familiari ma in tutte le persone che l'avevano conosciuta. La benedizione della salma si terrà oggi, giovedì 30 aprile, in forma strettamente privata.