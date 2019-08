Incidente con la moto da cross: il consigliere ringrazia medici e amici

Desidero esprimere la mia gratitudine a tutto il personale della medicina riabilitativa del Ca’ Foncello di Treviso, per la professionalità, l’umanità e l’amore che ho potuto percepire sia nei miei riguardi nel periodo di degenza che nei confronti degli altri paziente che, assieme a me, erano ricoverati.

Ho potuto riscontrare un servizio impeccabile, attento, rispettoso da parte di tutto il personale: medici, infermieri, operatori socio-sanitari. Persone che quotidianamente prestano il loro lavoro mettendo al centro il paziente, le sue esigenze e le sue difficoltà. Capaci di ascoltare e valorizzare i piccoli-grandi progressi che un reparto come quello della riabilitazione sa procurare. Li ringrazio di cuore perché, in un mondo ed in una società troppo spesso superficiale e disattenta, saper di poter contare su un servizio sanitario che opera “con il cuore” mi riempie di speranza e di gratitudine.