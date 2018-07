AAA Montebelluna cerca danzatori "urbani"

MONTEBELLUNA E’ atteso per venerdì nell’ambito della rassegna “Sogni d'estate”, promossa dall'amministrazione Comunale e l'Assessorato alla Cultura in sinergia con l'Associazione Il Mosaico e l'apporto di associazioni culturali del territorio, la performance di danza urbana, Dance Raids, in collaborazione con Operaestate che si terrà in Piazza Dall'Armi dalle 21.00. Lo spettacolo va in scena in prima nazionale ed è stato concepito proprio per la piazza di Montebelluna da due ballerini di Operaestate.

Il programma propone una azione performativa creata con i cittadini che saranno guidati in un atto coreografico collettivo nel suggestivo spazio che sempre più si identifica come il cuore di Montebelluna. Non serve essere ballerini: chi ha voglia di mettersi in gioco e in ascolto degli altri ed ha più di 14 anni può partecipare alla perfomance. Guidati da istruzioni udibili attraverso delle cuffie, ispirati da musiche diverse tra loro, daranno vita a uno spettacolo inedito: con una precisa organizzazione dei corpi nello spazio, seguendo ritmi e tempi stabiliti in cuffia, offriranno insolite suggestioni agli spettatori alla scoperta della città. ngresso libero ma è OBBLIGATORIA la registrazione al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVqG4hK3FG3nibWGq4Vrh0IAS5HeosaGBU-PvXOEDbAE3-rA/viewform