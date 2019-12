Mom blocca gli abbonamenti ai bulli che disturbano negli autobus

Un Daspo per chiunque disturbi o tenga comportamenti inappropriati a bordo degli autobus e delle corriere Mom. E' questo il provvedimento annunciato dal presidente dell'azienda, Giacomo Colladon, in un'intervista al "Corriere del Veneto".

Il Daspo anti-bulli è stato pensato dopo il continuo aumento del numero di episodi ai danni della compagnia di trasporti. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato lo studente che ha bloccato un intero autobus salendo sul tetto ma sono ormai innumerevoli le aggressioni agli autisti della compagnia e gli episodi di bullismo a bordo di bus e corriere. Il provvedimento, per ora non è ancora entrato in vigore ma potrà prevedere nei confronti dei disturbatori la sospensione dei titoli di viaggio, sia biglietti che abbonamenti, oppure il rifiuto del rinnovo dell'abbonamento in modo che il viaggiatore-vandalo non possa più salire a bordo dei mezzi della compagnia. Impossibile mettere un carabiniere per ogni autobus e quindi l'azienda ha pensato di tutelarsi con una serie di provvedimenti atti a limitare gli episodi di vandalismo a bordo delle corriere.