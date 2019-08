David Blatt malato di sclerosi: mondo del basket sotto choc

David Blatt, uno degli allenatori di basket più noti e stimati a livello internazionale, ha annunciato in una lunga lettera di essere malato di sclerosi a placche progressiva primaria. Una notizia, diffusa nelle scorse ore sul sito dell’Olympiacos, suo attuale team.

Nel lungo messaggio rivolto a tutti i suoi sotenitori Blatt, storico allenatore del Benetton Treviso nella stagione trionfale del 2006, ha raccontato senza filtri il dramma che l'ha colpito di recente spiegando di essere determinato a non mollare e di essere pronto ad affrontare le cure del caso per provare a sconfiggere la malattia. Qui di seguito il lungo messaggio scritto dall'allenatore:

A volte la vita ti sbatte di fronte cose che in realtà non hanno spiegazioni, senza capo nè coda. Sono momenti nei quali, una volta riconosciuti, devi fare delle scelte che mettono alla prova il tuo carattere.

Qualche mese fa mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla progressiva primaria. Si tratta di una malattia che ha molte forme e si manifesta in modi diversi a persone diverse. È una malattia del sistema autoimmune che può e cambia in molti modi la qualità della tua vita e la capacità di svolgere anche le funzioni più elementari in modi che ti sono sempre sembrati normali.

Quando ho superato lo shock e il dolore iniziali di capire come questo avrebbe potuto e cambiato la mia vita da oggi in poi, ho deciso di non arrendermi a nulla. Volevo solo adeguarmi e trovare modi per continuare a vivere la mia vita il più normalmente possibile. La prima cosa che ho fatto è stata tornare alla mia metodologia di allenamento della pallacanestro per risolvere e superare le difficoltà ... si tratta del mio processo in tre fasi.

1) qual è il problema?

2) perché è successo?

3) come lo sistemiamo?

Bene, il problema è la sclerosi multipla progressiva primaria che nel mio caso e nella mia età si manifesta principalmente nella debolezza delle gambe. Stanchezza, equilibrio e forza sono problemi reali per me. Ho adottato un regime specifico di esercizi di rafforzamento ed equilibrio, nonché di esercizi di nuoto e acquatici per migliorare il condizionamento generale del corpo e aiutare con la flessibilità e il movimento dei muscoli. Cerco di essere più attivo che mai, anche se si tratta di movimenti semplici per evitare che i muscoli vadano in ipertono spastico. Sfido me stesso a svolgere funzioni semplici che sono facili per la maggior parte, ma ora a volte sono molto faticose per me. Io lavoro. Mantengo e chiedo sempre uno sforzo in più da me stesso che uno in meno.

Perchè è successo? Bene, il motivo per cui si soffre di questa malattia non è noto. Non viene data alcuna causa o spiegazione particolare, resta da accettare che sia quel che sia e che ci si concentri sul trarre il meglio da tutte le risorse disponibili per migliorare la propria condizione. Oggi e andando avanti. È facile cadere in depressione mentale e letargia fisica. Questa lotta è reale e costante e senza fine in quanto non esiste una cura per questa malattia, ma non è letale. Ce ne sono molti che hanno sfide ancora maggiori e tutti devono combattere le proprie battaglie. Tutti devono avere coraggio e determinazione e non rinunciare mai agli atteggiamenti per andare avanti e vivere la vita con la massima qualità possibile. Dimentica il perché in questo caso. Non è una domanda a cui si può rispondere. Bisogna concentrarsi sul prossimo punto.

Come lo ripariamo? Bene, andiamo a lavorare. Facciamo un piano. Lavoriamo sodo ogni giorno. Manteniamo la testa alta. Adattiamo, adeguiamo, modifichiamo e cerchiamo modi per migliorare o restare stabili. Educhiamo noi stessi. Troviamo persone con cui possiamo condividere e che possono aiutarci. Siamo aperti e onesti con noi stessi e con gli altri cercando consapevolezza e non nascondendoci o rifuggendo dalla percezione della vulnerabilità...

Sono stato benedetto con l'aiuto di così tante persone buone e amorevoli. Quelli che supportano e assistono e almeno comprendono che mentre guardo e funziono in modo leggermente diverso, sono sempre la stessa persona. E non mi lasciano dimenticare questo fatto anche quando sono un po' giù o scoraggiato. L'autocommiserazione non fa altro che favorire e incoraggiare a scivolare verso il basso, dal quale è più difficile alzarsi.

Sono un allenatore e il mio lavoro è guidare, insegnare e ispirare molte persone. Non essere agile o attivo non influisce sulla mia capacità di fare quelle cose. Sono fortunato. Ho ottimi dottori che addestrano fisioterapisti e gestori che accettano le mie disabilità e mi aiutano a superare. Come potrei lamentarmi? Non posso assolutamente e non lo farò. È uno sforzo sprecato e mentre chiedo ai miei giocatori e al mio staff di essere la migliore versione di se stessi, devo chiedere e persino chiedere a me stesso di fare lo stesso.

Il grande John Wooden una volta disse: "Le cose funzionano meglio per le persone che traggono il meglio da come funzionano le cose. La mia condizione non è un picnic ma potrebbe essere più dura. È mia responsabilità essere un esempio per tutti nel continuare a vivere la mia vita nel miglior modo possibile senza arrendermi mai