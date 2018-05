A De Bettin, Presidente di Dba Group, il ‘Grifone d’argento’ dell’Università di Udine

VILLORBA Francesco De Bettin è stato premiato dalla sua università. Nella seconda edizione della “Reunion Alumni Uniud” organizzata l’altra sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Francesco De Bettin è stato insignito del Grifone d’argento alla carriera. Laureato nel 1987 in ‘Ingegneria civile per la difesa del suolo e pianificazione’ al Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura, il prof. Cacciaguerra, suo relatore alla tesi di laurea, ne ha tratteggiato il percorso di studente, ingegnere, co-fondatore e presidente di Dba Group. Nel talk-show condotto sul palco del teatro da Giuseppe De Filippi, Francesco De Bettin ha voluto condividere il prestigioso riconoscimento con i fratelli Raffaele, laureato in ingegneria con 110 e lode all’Università di Udine, Stefano e Daniele entrambi laureati allo IUAV di Venezia, e tutti azionisti nella società di controllo del Gruppo, 450 occupati di cui un terzo ingegneri, fatturato oltre 45 milioni di euro, quotato all’Aim di Borsa Italiana.

La provenienza da un piccolo paese del Cadore, ha detto De Bettin rfivolto in particolare ai giovani studenti, non ha ostacolato la formazione e lo sviluppo della carriera che ha trovato nella giovane Università di Udine una base di partenza. Egli ha poi ringraziato il suo professore ingegnere Cacciaguerra perché “l’Università di Udine gli ha dato non solo la laurea ma anche forma mentis e la cultura, grazie al prof. Cacciaguerra che nei suoi corsi aveva introdotto il concetto cultura del progetto prima ancora che il concetto fosse sdoganato”.