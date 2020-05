Malattia incurabile, il sorriso di Debora si spegne a soli 47 anni

Montebelluna e la frazione di Caonada sono in lutto per la scomparsa di Debora Deon, sconfitta da un tumore incurabile che ha spento il suo inconfondibile sorriso a soli 47 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Debora aveva vissuto molte difficoltà in questi anni cercando però di affrontarle sempre con il suo grande carattere. Era rimasta segnata dalla scomparsa del papà mancato ormai da diverso tempo e, all'età di 30 anni, era stata colpita da un grave problema cardiaco. Negli ultimi anni sembrava essersi ripresa, ma due mesi fa ha scoperto di avere un tumore in fase avanzata. Inutili le cure: la malattia l'ha sopraffatta in pochissimo tempo. Debora lavorava come impiegata in un calzaturificio della zona ma la sua grande passione, nel tempo libero, era aiutare gli altri dedicandosi al volontariato. Faceva parte della onlus "Amici del cuore" oltre a collaborare con altre svariate associazioni locali con cui, negli anni, aveva partecipato più volte al Palio di Montebelluna. Compagna di Adrio, alpino del gruppo montebellunese, Debora è stata ricordata proprio dalle Penne Nere del suo paese con queste parole condivise su Facebook: «La scomparsa di Debora lascia un vuoto enorme nei nostri cuori, la vogliamo ricordare sempre con il suo sorriso, la sua vitalità contagiosa sempre pronta a darci una mano ,senza mai chiedere niente ma sempre pronta a dare. Ci mancherà». Centinaia i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati ai familiari in queste ore. I funerali saranno celebrati oggi, venerdì 22 maggio, alle ore 16 nella chiesa della frazione di Caonada.