Degrado totale al Biscione di Conegliano: gang tiene sotto scacco un'area del palazzo

Il Biscione di Conegliano non trova pace. Ormai da tempo simbolo del degrado cittadino, a causa di diversi fatti di cronaca nera di cui è stato suo malgrado spesso protagonista, ora lo si ritrova sotto scacco da parte di una gang di ragazzi sbandati che ha occupato la zona adibita all'ex biglietteria della Mom. Il Comune era già intervenuto per recintare la zona, ma i giovani hanno prima divelto la recinzione e poi hanno iniziato ad utilizzare l'area per le proprie attività ben poco ricreative. Il timore dei residenti è che si possa creare in questo modo una nuova area di spaccio, ma per il momento sembrerebbe una zona maggiormente adibita al consumo dell'alcol e di droghe leggere, ma non alla vendita delle stesse. La situazione, però, nelle ultime ore è peggiorata dopo che sulla scalinata esterna è stato ritrovato un bidone del vetro completamente rovesciato, tanto da lasciare sui gradini cocci di vetro e bottiglie potenzialmente pericolosi, soprattutto per i bambini. Il gesto, simbolo del degrado dell'area, sembrerebbe da ricondursi alla "Maroc Gang Ice", o perlomeno questa è la scritta apparsa su alcuni muri. In ogni caso, appena venuto a conoscenza di quanto successo, il sindaco Chies ha immediatamente fatto intervenire i tecnici della Savno che hanno subito ripulito la zona, riportando così un po' di decoro. "Purtroppo per l'ennesima volta venerdì mattina in tempi record abbiamo dimostrato l'efficenza del servizio di pulizia, ma dobbiamo attuare le stesse contromisure contro gli imbecilli e dementi che si divertono a sporcare la nostra città con interventi che prevedano anche la vigilanza privata" ha infine dichiarato il primo cittadino.