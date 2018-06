Dalla Francia alla Marca: Orléans e Treviso rafforzano il loro gemellaggio

TREVISO Lo storico gemellaggio tra le Treviso e Orléans cresce e si rafforza in questi primi giorni di giugno: nelle scorse ore infatti, sono arrivate nel capoluogo di Marca Martine Grivot, assessore del Comune di Orléans con deleghe alla promozione del territorio, al Turismo e al Festival della Loira, e Céline Cornier, responsabile delle relazioni internazionali della municipalità di Loiret.

Le due delegate francesi si fermeranno a Treviso fino al 6 giugno, con un programma di appuntamenti molto intenso: nel loro calendario, gli incontri con Unindustria, con la Camera di Commercio, con l'Istituto Canossiano – con il quale da molti anni intercorrono scambi didattici con le scuole di Orléans -, oltre alle visite ai Musei Civici della città. Di particolare interesse proprio il confronto sulle rispettive politiche culturali, sulle strategie di promozione turistica, l'intensificazione di interscambi tra gli istituti scolastici e le realtà sportive giovanili dei due territori, l'approccio all'economia digitale in tutte le sue forme, le dinamiche del turismo di Treviso e d'Oltralpe. Quello con la municipalità di Orléans è il gemellaggio più longevo per Treviso: un rapporto nato nel 1959 e che trova la sua ragion d'essere nelle affinità culturali e storiche tra i due centri. Sessant'anni di relazioni non prive di episodi burrascosi, con due momenti di crisi nel 1999 e nel 2007, a causa di alcuni conflitti tra gli amministratori, ma un rapporto che ha ripreso speditamente a correre proprio nel corso dell'ultima legislatura cittadina.