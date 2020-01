Il Tempio Regina Pacis di Giavera verrà demolito: troppi i problemi statici dell'edificio

Problemi statici troppo ampi, datati e costosi da risolvere. Questo il motivo che, come riportano i quotidiani locali, ha portato il Consiglio comunale di Giavera del Montello a decidere di abbassare il grado di protezione dell'edificio di via Monsignor Longhin. L'idea, sicuramente non nuova in paese, è quella di demolire definitivamente la struttura costruita negli anni '70 (e mai veramente del tutto piaciuta ai cittadini) per costruire poi un nuovo luogo di culto nelle vicinanze, il tutto con l'ovvio nulla osta della parrocchia. In disuso ormai da venti anni (dal 2000, ndr.) per problemi statici che non hanno più reso sicuro l'intero edificio, di cui oggi si utilizza ancora solo la cripta, il Tempio nei prossimi anni scomparirà quindi per sempre, con buona pace di chi comunque ne ha sempre apprezzato l'architettura innovativa.