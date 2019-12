Giornata Mondiale della Disabilità Onu: in arrivo un incontro a Preganziol

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Martedì 03 dicembre alle ore 15.30 a Preganziol nella Sala Sociale dell'ULSS 2 marca trevigiana (ex PIME) i Cittadinanzattiva di Treviso organizza un incontro sui temi della disabilità e dei diritti delle persone disabili, in concomitanza con la Giornata internazionale dell'ONU dedicata alla disabilità. Si tratta di un incontro pubblico al cui tavolo parteciperanno rappresentanze ed organismi del territorio che si occupano di queste problematiche. L'obiettivo dell'ONU è garantire a tutte le persone uguali opportunità per accedere ai diritti di cittadinanza. Per questo il coordinamento di Cittadinanzattiva (associazione che da anni si occupa di attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza, a Treviso ad esempio attraverso il Tribunale del Malato e più recentemente con l'istituzione di una Civitas sulla Giustizia riparativa) ha organizzato questo incontro per sensibilizzare, informare e ragionare sulle tematiche legate all'inclusione sociale.

Il tema di come disabilità e lavoro si possono incrociare, sarà affrontato da varie sfaccettature: sanitarie, formative, sindacali, assistenziale. Non mancheranno inoltre alcune testimonianze concrete, come ad esempio quella di Giuseppe Possagnolo, presidente della coop sociale trevigiana Castelmonte che parlerà di inserimento al lavoro di persone adulte affette da sindrome di autismo, oppure l'intervento di Silvia Ceschin, che è responsabile dell'ULSS 2 Marca Trevigiana del servizio di integrazione lavorativa. Fra i relatori ci saranno il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi, il direttore generale dell'INPS di Treviso Marco De Sabbata, la consulente del lavoro Treviso Antonietta Giacomin, Francesca Pastro dell'ufficio scolastico di Treviso MIUR area interventi educativi-inclusione alunni con disabilità, per l'area sindacale Nicola Atalmi (Cgil Treviso), Stefano Ciancio (relazioni sindacali e capitale umano di Assindustria Venetocentro di Treviso), Gianpietro Breda (consulente di relazioni sindacali).