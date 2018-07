Cambio in Giunta a Montebelluna: via Bottin, al suo posto Romeo

MONTEBELLUNA Oggi, Dino Bottin, ha depositato a protocollo le sue dimissioni da assessore alle attività produttive e servizi sociali. Nella lettera presentata, Dino Bottin spiega che la decisione è dettata sia da motivazioni legate al suo impegno professionale, sia dalla scelta di dedicarsi nel prossimo futuro in altri compiti politici non legati ad incarichi istituzionali. Bottin ha sottolineato come in questi due anni, nonostante le urgenze anche del suo lavoro, abbia sempre cercato di dare il massimo nell’incarico affidato.

Il sindaco Marzio Favero ha ringraziato Dino Bottin per l’indubbio impegno profuso, con grande sacrificio personale, e la leale collaborazione dimostrata in questi due anni di percorso amministrativo. Il sindaco ha provveduto a nominare quale nuovo assessore alle attività produttive e al sociale, Antonio Romeo già capogruppo della lista civica Montebelluna Futura, la stessa lista a cui appartiene Bottin. Poiché l’accettazione dell’incarico di assessore comporta la decadenza dal ruolo di consigliere, al posto di Romeo, subentrerà Sara Renosto, che alle elezioni del 2016 aveva ottenuto pari voti rispetto a Romeo. Il sindaco esprime ad entrambi l’auguro di poter svolgere un ottimo lavoro amministrativo a servizio della comunità di Montebelluna sulla scia di quanto già fatto da Dino Bottin.