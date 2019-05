Benetton: l'amministratore delegato Marco Patuano lascia Edizione Srl

Il consiglio di amministrazione di Edizione riunitosi martedì 21 maggio ha preso atto della decisione dell’amministratore delegato, Marco Patuano, di risolvere anticipatamente il rapporto che lo lega a Edizione Srl, restando comunque in carica sino all'assemblea che approverà i risultati di esercizio 2018 (convocata per il 24 giugno).

Il presidente e i consiglieri hanno espresso sentiti ringraziamenti all’ad per il lavoro svolto durante gli anni del suo mandato, periodo nel quale ha contribuito in modo determinante al rafforzamento di Edizione e delle sue partecipate, aumentando significativamente l’internazionalizzazione del gruppo e la sua diversificazione. «Dopo circa due anni e mezzo di impegno proficuo e di grande soddisfazione, considero di aver portato a termine il mandato ricevuto da Gilberto Benetton nel gennaio 2017 – afferma Patuano – In questo periodo, in un contesto di piena condivisione strategica, abbiamo investito in modo molto profittevole circa 2,5 miliardi di euro, nel pieno rispetto dei valori fondanti della holding. Ringrazio gli Azionisti, i Consiglieri di Amministrazione, i colleghi e i collaboratori per il percorso fatto insieme».