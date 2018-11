I dipendenti del Comune di Treviso mandati in Cadore per l'emergenza maltempo

Il personale del Comune di Treviso in servizio nelle aree del bellunese colpite dal maltempo. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione in queste ore il proprio personale tecnico e amministrativo con lo scopo di fornire un supporto all'attività delle località martoriate dagli eventi meteorologici delle ultime settimane.

Dal 12 al 25 novembre due dipendenti (uno di categoria D e l’altro di categoria C) verranno impiegati nel Comune di Santo Stefano di Cadore. Questi manterranno la titolarità del rapporto di lavoro e la dipendenza organica con il Comune di Treviso, che se ne assumerà per intero i relativi oneri, ricoprendo mansioni corrispondenti alle proprie competenze professionali. «Abbiamo voluto rispondere con un gesto concreto alla richiesta di aiuto dei comuni della provincia di Belluno - le parole del sindaco Mario Conte - La solidarietà e la fratellanza devono essere le priorità. Ci sono località, in particolar modo le più piccole che, altrimenti, faticherebbero ad affrontare la mole di problemi derivanti dalla devastazione del territorio».