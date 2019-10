Camerino troppo stretto: disabile fa causa al negozio e viene risarcita

Il camerino del negozio di abbigliamento era decisamente troppo stretto per riuscire a entrarci con la carrozzina e così, una giovane cliente in sedia a rotelle, ha dovuto rinunciare a malincuore al vestito tanto desiderato.

Una vicenda spiacevole, che ha spinto la ragazza a rivolgersi prima al servizio clienti del negozio, spiegando l'accaduto e chiedendo informazioni a riguardo senza mai ottenere risposta in quattro mesi di attesa. A quel punto, la giovane si è rivolta al servizio legale antidiscriminazione della Sidima (Società Italiana Disability Manager) nella speranza di poter ottenere giustizia. Conclusione? La giovane ha ottenuto mille euro di risarcimento, il pagamento delle spese legali e soprattutto la realizzazione, in tempi rapidi, di un camerino più grande che potrà essere utilizzato, d’ora in avanti, da tutte le persone in carrozzina. La vicenda, avvenuta nel punto vendita di una grande catena d'abbigliamento in provincia di Bologna, è stata raccontata dal disability manager di Treviso, Rodolfo Dalla Mora che ha commentato l'episodio con parole entusiaste: «Sono felice: un caso di grave discriminazione è stato risolto e Sidima ha dato, ancora una volta, un grandissimo aiuto a una persona con disabilità».