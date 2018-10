Discarica a cielo aperto nel parcheggio del cimitero di Preganziol

Nuova situazione di degrado a Preganziol. Una discarica di rifiuti a cielo aperto è venuta alla luce nel parcheggio del cimitero dove sono stati ritrovati diversi monitor abbandonati, valigie, vestiti, una bicicletta rotta, bottiglie di birra e sporcizia varia.

Grazie alla segnalazione di Federico, residente della zona che che ha contattato il comitato "Preganziol viva", i membri dell'associazione sono venuti a conoscenza della presenza di questa nuova discarica abusiva. Dopo aver effettuato un sopralluogo sul posto, i volontari si sono subito attivati comunicando la situazione al comando della polizia locale e di Contarina Spa. Preganziol Viva si è poi offerta di pulire l'area sempre se la polizia locale non decida di procedere in altro modo. «Qualche sospetto che il materiale trovato sia proveniente dal Cerd c'è - affermano i membri del comitato - Situazioni come questa sono per noi intollerabili soprattuto visto che si tratta di una zona centrale del paese con la presenza di telecamere di videosorveglianza che speriamo abbiano ripreso i responsabili del gesto» conclude il comitato.