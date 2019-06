Discarica sotto l'ospedale Ca' Foncello: stop ai lavori per tre mesi

Il cantiere della Cittadella della salute è rimasto fermo tre mesi dopo la scoperta di una discarica di rifiuti sotto l'ospedale Ca' Foncello. Il ritrovamento è avvenuto durante gli scavi per le fondazioni del cosidetto "monoblocco" e hanno creato non pochi problemi all'avanzamento dei lavori che sono stati sospesi per poter rimuovere e smaltire i rifiuti presenti nel sottosuolo.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", i rifiuti rinvenuti dagli operai si trovavano a tre metri di profondità rispetto al livello del terreno, vicinissimi all'area dove sorge l'ospedale trevigiano. Nella zona del cantiere si è dovuto procedere con una bonifica dell'area nonostante i rifiuti non siano stati classificati come nocivi per la salute. Dopo essere stati riportati in superficie gli scarti sono stati avviati al centro di smaltimento ma le operazioni per la bonifica e messa in sicurezza dell'area hanno richiesto ben tre mesi di stop. La consegna dei lavori resta comunque immutata nonostante questo inaspettato contrattempo: il cantiere dovrebbe concludersi per la fine del 2020. Il progetto strutturale è già stato approvato, mentre quello esecutivo sugli interni della futura cittadella sanitaria, è ancora in attesa di approvazione. Ora che l'area è bonificata però, la costruzione dei muri esterni del "monoblocco" potrà partire. La direzione dell'Ulss2 ne è convinta: sarà un'estate di lavori a pieno regime.