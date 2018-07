Discesa folkloristica: domenica di festa sulle rive del Sile

SILEA Dal Ponte dea Goba di Treviso fino alla centrale elettrica di Silea: come ogni anno la tradizione della discesa folkloristica lungo le acque del Sile si è rinnovata nella mattinata di domenica 1 luglio.

Evento imperdibile nel programma della celebre Festa dea sardea, la discesa delle barche allegoriche lungo il Sile è iniziata intorno alle 9 di mattina a Treviso alla presenza di semplici zattere e originali costruzioni galleggianti. Grazie a una splendida giornata di sole sono stati tantissimi i trevigiani che hanno affollato le rive del fiume per assistere allo spettacolo. Intorno alle 10. il coloratissimo corteo è arrivato al Makkalè dove si è fermato per un breve ristoro accompagnato dalle note della band Funkasin che ha reso la festa ancor più grande. L'arrivo, previsto intorno a mezzogiorno, vedrà le barche arrivare fino alla Centrale di Silea in un tripudio di musica e colori. Una festa amatissima dai trevigiani che ha riscosso anche quest'anno un grande successo. Qui di seguito alcune foto della coloratissima parata lungo il Sile.