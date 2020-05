Ponte della Priula invasa dagli scarafaggi: parte la disinfestazione

Ormai da diversi giorni gli abitanti della frazione di Ponte della Priula sono alle prese con un problema a dir poco fastidioso: quello degli scarafaggi. Decine le segnalazioni arrivate in municipio nei giorni scorsi.

Dopo un'attenta verifica e una costante attività di monitoraggio, in via preventiva, mercoledì 6 maggio, è stata fatta la disinfestazione in alcune vie di Ponte della Priula. Le attività di sanificazione hanno interessato le vie 1 maggio, 25 Aprile, Colonna, 4 Novembre, Mercatelli, come spiegato sui social da Evelyn Zanco, assessore all'Ambiente, Agricoltura e Attività produttive del Comune di Susegana. Nonostante le operazioni di sanificazione però, alcuni cittadini (residenti soprattutto nella zona di Via Pasubio) hanno continuato a segnalare la presenza degli scarafaggi chiedendo all'amministrazione comunale di intervenire al più presto. Non è escluso dunque che, nei prossimi giorni, possa essere necessario un nuovo intervento di disinfestazione per debellare i fastidiosi insetti.