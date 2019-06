Emergenza zanzare: disinfestazione al via a Ponzano

L'amministrazione comunale ha deciso che contemporaneamente alla disinfestazione delle aree pubbliche contro il proliferarsi delle zanzare, sarà possibile da oggi recarsi presso l'ufficio Ambiente (piano terra di Villa Cicogna, Sede Municipale) per ritirare l'insetticida in compresse da distribuire nelle proprie pertinenze. Il Proxilar è formulato per combattere gli stadi larvali delle zanzare ed è innocuo verso i vertebrati. Come da scheda tecnica la presenza di "amaricante" riduce i rischi di indigestione accidentale da parte di bambini e adulti.

Il prodotto battericida, autorizzato dal Ministero della Salute, presentandosi in compresse dovrà essere posizionato nelle possibili aree o situazioni dove potrà essere presente ristagno d'acqua come tombini, raccolta d'acque piovane,sottovasi, bocche di lupo e altre forme di raccolta. L'intervento nella propria pertinenza avrà efetto già dopo le prime 24 ore e durerà per 3/4 settimane. Contemporaneamente a questa iniziativa il comune ha dato mandato (previsto già dalla passata amministrazione) ad un intervento in alcune zone e in alcuni parchi del nostro comune. Questo primo intervento avverrà nei prossimi giorni per garantire anche una buona riuscita delle attività estive previste dall'Assessorato alla Cultura come il Teatro in Villa. Il secondo intervento sarà invece più capillare e completo e realizzato, come da decisione di questa amministrazione, in tutte le aree pubbliche e in tutti i parchi frequentati dai nostri ragazzi e bambini. Questo secondo intervento avverrà nel momento in cui sarà possibile intervenire contro la modifica della larva in zanzara giovane e poi in zanzara adulta e quindi pericolosa e fastidiosa. Un suggerimento che mi sento di esprimere è quello di organizzarsi in gruppi di famiglie per suddividersi i costi di un intervento mirato anche nei propri giardini. Nel mercato ci sono molte aziende che realizzano questi interventi oppure è possibile informarsi presso lo stesso ufficio Ambiente per conoscere chi ad oggi offre il servizio per il nostro comune.