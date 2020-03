Introvabile il detergente anti Coronavirus: il Liceo Veronese se lo auto produce in aula

Nonostante le lezioni siano sospese, il liceo Angela Veronese di viale Della Vittoria a Montebelluna è comunque aperto per il personale. Quando però la scuola ha cercato di contattare dei fornitori per acquistare del disinfettante per le mani, tutti hanno risposto che questi erano già da tempo esauriti. Ecco allora che è scesa in campo l'inventiva...di casa. "Abbiamo acquistato i singoli componenti - spiega la dirigente scolastica Rosita De Bortoli - e grazie al tecnico di laboratorio di chimica abbiamo creato la miscela ora a disposizione di tutto il personale. Questa è efficienza! Questa è passione!".