Avanzo da un milione e mezzo, ecco come il Comune "zittisce" cittadini e opposizione

CIMADOLMO "Per il quarto anno di fila questa amministrazione ha generato un avanzo di amministrazione da 1 milione e 580mila euro. E ora zitti". A dirlo è il sindaco di Cimadolmo Giovanni Ministeri in una comunicazione alquanto particolare, se non altro per il mezzo scelto. Nessuna intervista o dichiarazione pubblica ma la frase è apparsa nel display elettronico fuori dal comune - come riporta la Tribuna di Treviso. Un messaggio per "zittire" qualche attacco e controattacco in Municipio che però non è piaciuto a cittadini e opposizione. L'avanzo è record per il comune dell'asparago bianco ma il tono utilizzato è risultato ai più abbastanza inusuale.