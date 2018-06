Distretto di Asolo: in arrivo il cambio medico e la nuova tessera sanitaria con un click

ASOLO Ora anche nell’Ulss 2 Marca trevigiana – Distretto di Asolo con un click, dal proprio computer (o dispositivo come telefono cellulare o tablet) si potrà cambiare medico di Medicina generale o richiedere la copia della tessera sanitaria regionale senza recarsi allo sportello. Una nuova frontiera per gli utenti del Distretto di Asolo si è raggiunta con l’istituzione nel portale di una nuova area denominata: Area Cittadino. Questa nel prossimo futuro darà anche la possibilità di fare richiesta di copia della Documentazione Sanitaria relativa a ricoveri e accessi al Pronto Soccorso nei Presidi Ospedalieri dell’Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana. Già attivi molti servizi tra cui il ritiro referti e il pagamento on line.

“L’obiettivo è quello di semplificare la vita ai nostri assistiti, sfruttando tutte le possibilità che l’informatica offre - sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi - Grazie all’attivazione di questi nuovi servizi on line migliorerà ulteriormente la qualità dei servizi che eroghiamo, ma soprattutto l’utenza risparmierà tempo riuscendo ad accedere da casa a tutta una serie di informazioni e documentazione. Poterlo fare quando si ha tempo è già di per sé una grande comodità”. Per utilizzare i nuovi servizi on line al cittadino sarà chiesta, per motivi legati alla privacy, l’autenticazione con il codice fiscale e una mail valida. Verrà quindi assegnato al cittadino un pin personale. Una parte di quest’ultimo verrà assegnato, via mail, in occasione del primo accesso, mentre la seconda parte arriverà via posta ordinaria. Il pin servirà solo per il primo accesso, poi sarà sostituito con una password personalizzata.

Per informazioni relative ai servizi on-line, o assistenza, si può scrivere a sportellovirtuale.asolo@aulss2.veneto.it specificando i propri dati identificativi, il Codice Fiscale e un riferimento telefonico oppure telefonare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0423 731994.