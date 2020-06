Distretto di Asolo, riattivati gli sportelli cup ospedalieri

Entrata a regime anche per il Distretto Asolo la riapertura dei Cup, al fine di agevolare l'utenza nell'attività di prenotazione di visite ed esami. Di seguito giorni e orari di apertura delle varie sedi: I Cup ospedalieri di Castelfranco e Montebelluna sono aperti dalle 10.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 10.00 alle 12.00. Per quanto riguarda le sedi distrettuali sono aperte:

- Asolo, Crespano, Valdobbiadene, Pederobba : dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00

- Giavera: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00

- Vedelago: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00

- Riese Pio X: lunedì, mercoledì e venerdì : dalle 9.30 alle 13.00

La direzione sanitaria del Distretto Asolo dell’Ulss 2 Marca trevigiana, inoltre, fa sapere che presto anche per i propri ospedali di riferimento saranno possibili nuovi modi di interazione per prenotazioni e prelievi con le modalità on line.