Arriva in municipio il distributore automatico di mascherine e gel

Mascherine, gel igienizzante, guanti monouso: il distributore automatico è arrivato in municipio a Dosson di Casier. Totalmente in comodato d’uso, senza costi per l’amministrazione comunale, è destinato a diventare un punto di riferimento non solo per i prezzi calmierati (0,50 euro per la mascherina chirurgica e 2,50 per il gel igienizzante) ma anche perché sarà a disposizione del pubblico 24 ore su 24.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’iniziativa arriva dal gruppo Albiero/Caffè del Fiume che commenta: «Vogliamo ringraziare il sindaco Renzo Carraretto per aver accolto la nostra proposta, l’assessore Veneran che ha seguito i lavori in modo eccelso, gli uffici competenti, Emmanuel Marchionni, della direzione commerciale e gestione ufficio stampa aziende e infine Matteo Zaretti, capo tecnico della Dal Fiume. Questo nostro progetto vuole essere un supporto attivo alle persone del territorio». «Sono grato al Gruppo Albiero e alla Caffè del Fiume per l’opportunità - replica il sindaco Renzo Carraretto – avere un distributore a disposizione dei nostri cittadini, con i dispositivi a prezzi calmierati è un supporto importante affinché tutti possano usufruirne senza problemi».