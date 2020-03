Coronavirus, restano aperti i distributori di benzina in provincia di Treviso

Il gruppo Gisc-Confcommercio dei distributori di carburante della provincia di Treviso ha annunciato che (a differenza di altre sigle) non aderirà a nessuno sciopero o forma di protesta riguardante la chiusura nei prossimi giorni delle pompe di benzina.

«I distributori di carburante aderenti al Gruppo della provincia di Treviso sono e saranno regolarmente in funzione per garantire un servizio essenziale in un momento di grave emergenza per la salute pubblica» è il commento del presidente Moreno Parin. Nelle scorse ore una una nota sindacale delle sigle Faib (Confesercenti), Fegica (Cisl), Figisc/Anisa (Confcommercio) aveva creato non poca preoccupazione tra i cittadini per l'annuncio di una possibile chiusura a livello nazionale dei distributori di benzina. Si legge nella nota: «Non potendo assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria, né la sostenibilità economica del servizio, gli impianti di rifornimento carburanti cominceranno a chiudere: da mercoledì notte, 25 marzo, quelli della rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali; e, via via, tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria». Per la provincia di Treviso però questo provvedimento non sarà valido e, come ribadito dal presidente Parin, tutte le pompe di benzina della provincia di Treviso resteranno aperte.