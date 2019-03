Rischio incendi: a Vittorio Veneto scatta il divieto di accendere fuochi

È in vigore il divieto di accensione di fuochi in tutte le aree boschive (con vegetazione a cespugli o vegetazione spontanea) e in tutte le zone che si trovano entro la distanza di cento metri da esse.

La misura è conseguenza della nota pervenuta dalla Regione Veneto con la quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e della comunicazione pervenuta dalla Prefettura di Treviso che invita le amministrazioni del territorio ad adottare le opportune misure di carattere informativo e preventivo, nonché ad intensificare la sorveglianza per prevenire il rischio fuoco. Il divieto rimarrà in vigore fino a quando la Regione non emanerà un avviso di cessazione dello stato di pericolo. Le particolari condizioni del clima, caratterizzato da scarse precipitazioni piovose e nevose, e l’attuale stato della vegetazione, aumentano purtroppo il pericolo di incendi e rendono necessaria la massima prudenza e una continua vigilanza.