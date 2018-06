Ennesimo divieto d'accesso in città: Zerman sempre più isolata

PREGANZIOL Residenti sul piede di guerra dopo l'ultima modifica alla viabilità in via Schiavonia Nuova, ovvero l'ultima possibilità rimasta ai residenti di Zerman per recasi in direzione Borgo Verde - Dosson in tempi ragionevoli.

L'alternativa, infatti, prevede che i residenti percorrano quasi il doppio della distanza e ben cinque rotonde, impiegando il doppio del tempo dovendo affrontare il traffico delle strade provinciali 64 e 63. "Non solo", continuano i residenti nella loro segnalazione, "alle spalle dei divieti d'accesso su via Schiavonia Nuova e via Pesare (già chiusa da tempo) vi è pure il sottopassaggio sul passante di Mestre, un'opera costata milioni e che, dalle prossime settimane, diverrà a uso e consumo esclusivo dei frontisti di quelle due strade. Un destino che toccherà anche alla strada provinciale 107 che, evidentemente, da Zerman in su ha senso percorrere solo se si è cittadini più uguali degli altri" commentano causticamente i residenti che concludono la loro segnalazione con queste parole: "Il susseguirsi di queste interdizioni fa pensare davvero male e suggerisce che l'unico interesse di alcune amministrazioni della zona sia sempre meno rivolto all'interesse generale della comunità".