Valori dell'acqua alterati: divieto di balneazione sulla foce del Sile

Valori dell'acqua alterati in due punti nel tratto di spiaggia tra via del Faro e via Granatiere, a Cavallino Treporti e il sindaco vieta temporaneamente la balneazione. L'ordinanza è stata emanata lunedì 10 giugno e riguarda le acque nella zona delle foci del Sile, il fiume che attraversa buona parte della provincia di Treviso. «Ribadiamo la salubrità della spiaggia - afferma il sindaco Roberta Nesto - Conto di revocare il provvedimento già mercoledì, appena avremo i dati aggiornati della rilevazione dell'Arpav».

Il tratto

I valori sono determinati dall'apporto batterico delle acque dell'entroterra, in corrispondenza della foce del fiume Sile. «A tutela dei bagnanti - scrive Nesto sulla propria pagina Facebook - ho emesso quindi una nuova ordinanza cautelativa. Abbiamo già richiesto ad Arpav nuovi campionamenti per poter rimuovere l’ordinanza e spero di poterlo fare già mercoledì».