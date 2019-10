"Benvenuto don Denis": a Resana la comunità accoglie il nuovo parroco

"Benvenuto don Denis". Con questo cartello la comunità di Resana ha accolto, domenica mattina, il nuovo parroco del paese. Qui di seguito il saluto del sindaco Stefano Bosa: "Camminare Insieme è il titolo del periodico parrocchiale che per tanti anni ho curato prima con don Adriano, poi con don Franco ed infine anche con don Giuliano. Due parole, 'camminare' e 'insieme' che voglio utilizzare per augurararle il meglio per la sua missione qui a Resana. Ci sarà tanto da camminare, inutile nasconderlo, e ci sarà da farlo 'insieme'...insieme ai giovani, alle famiglie, agli anziani, ai gruppi...ed ecco perché come segno di benvenuto ho deciso di regalarle un paio di scarpe...sportive..anche da corsa! Don Denis, grazie per aver accettato di diventare la nostra guida. Noi vogliamo 'camminare insieme'. Siamo pronti! Buon cammino don Denis!".

Gallery