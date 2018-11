Il parroco viene trasferito, i fedeli gli organizzano una festa d'addio

La comunità cristiana di Crespano del Grappa da fine estate ha ricevuto la notizia che il parroco Don Francesco Mascotto, suo fulcro e punto di riferimento dal 2003, sarebbe stato chiamato a servire la parrocchia di Dolo, dove si recherà tra pochi giorni.

«Negli ultimi tempi è stato impressionante toccare con mano la commozione e il profondo amore sentito da parte di tanti crespanesi verso Don Francesco. Un parroco, sì, un uomo di chiesa, ma prima di tutto un grandissimo uomo dotato di grande umanità, dotato di grandi idee atte ad abbracciare ed accogliere l'altro, qualunque fosse l'età, i trascorsi, i motivi che portavano l'altro nel suo cammino» dichiarano i fedeli della parrocchia. Gli insegnamenti di Don Francesco sono sempre stati concreti, la propria esistenza una scuola di vita per i suoi parrocchiani, un esempio per chi non vuole restare a lamentarsi di ciò che non va bene, ma vuole rimboccarsi le maniche e lavorare alla crescita di una comunità. Proprio partendo da questi insegnamenti, alcuni fedeli hanno deciso di organizzare nei giorni scorsi una festa di commiato per ringraziare, ancora una volta, quel parrocco che in pochi anni ha saputo lasciare una grandissima eredità nel cuore dei suoi fedeli.