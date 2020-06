Badoere in lutto, addio a don Luigi Faganello: sacerdote dell'accoglienza

La parrocchia di Badoere è in lutto per la scomparsa di don Luigi Faganello, parroco della frazione di Morgano dal 1966 al 2003 e sacerdote da 67 anni. Nella giornata di martedì 16 giugno il suo cuore ha smesso di battere all'età di 94 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Faganello era stato uno dei primi sacerdoti della provincia di Treviso ad accogliere, negli anni '90, i migranti arrivati in Italia dall'Albania: oltre cento stranieri ospitati nella piccola parrocchia di Badoere, lo avevano fatto diventare uno dei pionieri dell'accoglienza nella Marca. Originario di Noventa di Piave, in provincia di Venezia, don Luigi sognava di diventare missionario ma la malattia non gliel'ha permesso. Ha lasciato però un segno indelebile tra le decine di fedeli della piccola frazione di Morgano che hanno appreso con grande dolore la notizia della sua scomparsa. Tra il 2003 e il 2004 gli ultimi anni come parroco li ha vissuti nella frazione di Scandolara a Zero Branco dov'è rimasto per una decina d'anni prima che le sue condizioni di salute iniziassero a peggiorare. Martedì il decesso avvenuto presso la Casa del clero diocesana di Treviso. I funerali di don Luigi saranno celebrati domani, giovedì 18 giugno alle ore 15, dal Vescovo di Treviso, Michele Tomasi, nell'amata chiesa parrocchiale di Badoere.