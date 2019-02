Cade dalle scale di casa: frattura al piede per Donatella Rettore

Piccolo incidente domestico per Donatella Rettore. La cantante di "Kobra" è rimasta vittima di un infortunio casalingo mentre stava scendendo le scale di casa per andare a stendere il bucato.

Per documentare l'incidente la cantante ha pubblicato sui suoi profili social una foto in cui svela di essere finita in ospedale con una vistosa ingessatura al piede e sulla caviglia sinistra. La coach e giudice del programma di Rai 1, "Ora o Mai Più" si è fatta immortalare al pronto soccorso di Castelfranco Veneto, dove è nata e dove tuttora risiede, seduta su una sedia a rotelle. Dalle immagini, comunque, la grande artista non è apparsa particolarmente sofferente, anzi, ha lasciato subito intravedere un mezzo sorriso. Chi pensava che l'incidente potesse costringerla ad abbandonare il talent di Amadeus si sbagliava di grosso visto che sabato 16 febbraio, la Rettore si è presentata in trasmissione con tanto di ingessatura allontanando ogni possibile voce di addio alla trasmissione. «Sono inciampata mentre andavo a stendere la biancheria e mi sono rotta il piede, ma eccomi qui» ha detto la cantante, mettendo fine alle voci circolate nelle ore precedenti sul suo incidente.

Qualche giorno fa sui social Donatella Rettore aveva manifestato una certa insofferenza verso "Ora o Mai Più" e aveva ipotizzato un possibile abbandono. Su questa vicenda è intervenuto il padrone di casa del talent Amadeus che all’Andkronos aveva dichiarato che la cantante è una forza della natura e sarebbe stato un pecca. Il conduttore ha ipotizzato che possa esserci di mezzo il rapporto molto complicato con i colleghi. Nei tre appuntamenti di "Ora o Mai Più" i battibecchi tra i giudici e coach non sono mancati, i giudizi della Rettore hanno attirato le critiche da parte di Orietta Berti e Ornella Vanoni, poi con Toto Cutugno. L’ultima polemica, in ordine di tempo, ha riguardato il rapporto con Donatella Milani, concorrente della seconda edizione, la cui "allenatrice" è proprio la Rettore. Le due avrebbero avuto più di qualche divergenza ma, polemiche a parte, la tenacia di Donatella sembra proprio non voler farla abbandonare tanto presto la trasmissione di Rai 1.