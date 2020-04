Solidarietà per il “Punto Alimentare” di Mogliano: 80 chili di alimenti da Fratelli d'Italia

Nella giornata di venerdì i circoli territoriali di Fratelli d’Italia di Mogliano Veneto, Treviso, Casier e Preganziol, con i dipartimenti Politiche Sociali ed Organizzazione ed in collaborazione con l’associazione no profit ABC Italia, riconoscendo ed apprezzando il prezioso lavoro ed impegno che il sindaco di Mogliano Veneto Davide Brotolato e l’Amministrazione comunale stanno svolgendo in questo particolare momento di emergenza sociale, hanno voluto contribuire con una donazione di circa 80 chili di generi alimentari di prima necessità (pasta, caciotte sottovuoto e barattoli di pomodori pelati) da distribuire alle famiglie in difficoltà del territorio comunale.

I generi alimentari, su indicazione del sindaco e dell’Assessore alle Politiche Sociali, sono stati consegnati al “Punto Alimentare” del Comune di Mogliano Veneto per essere messi a disposizione di quelle che il primo cittadino ha definito “le nuove povertà” emerse a causa delle chiusure imposte dalla contingente situazione. La realizzazione di questa iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo di diverse aziende come “Pasta Zara”, “La Cucina di Paola” di Bolzonello Valerio e “Latteria Sant’Andrea”. «A loro va, oltre al ringraziamento dell’Amministrazione comunale, anche il nostro personale ringraziamento e quello della associazione no profit ABC Italia. A questa iniziativa ne seguiranno altre due identiche, una delle quali rivolta a favore di un'associazione di assistenza a disabili e alle loro famiglie» fa sapere G. L. Baroni del Circolo territoriale di Fratelli d'Italia di Mogliano Veneto.