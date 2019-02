Azienda dona 800 bottiglie di tè alla pesca ai senzatetto e ai bimbi dell'oratorio

Ottocento bottiglie di tè alla pesca nel giorno dedicato alla festa degli innamorati. Nestlé Italia, azienda leader nel settore alimentare, con l'aiuto dell'associazione trevigiana Sogni Onlus, ha effettuato una speciale donazione dedicata ai bambini della parrocchia e i senzatetto del dormitorio di Santa Maria del Sile a Treviso.

L'iniziativa è stata seguita e segnalata dal consigliere comunale Davide Acampora che ha voluto essere presente di persona alla consegna delle donazioni alla Pro Loco di Sant'Angelo. Il suo ringraziamento è andato in primis all'azienda Nestlé per il prezioso contributo nei confronti delle famiglie trevigiane meno abbienti. «Sono gesti che, soprattutto in questi tempi, fanno bene al cuore» ha commentato il consigliere comunale che ha voluto anche sottolineare l'impegno costante, in questo tipo di iniziative, dell'associazione Sogni Onlus, nata a Volpago del Montello circa dodici anni fa con il preciso scopo di realizzare i sogni di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie oncologiche.