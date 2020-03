La Cina dona ad Azienda Zero oltre 4mila mascherine, tute e occhiali protettivi

La comunità cinese che ha donato ad Azienda Zero della Regione Veneto 4172 mascherine FFP2, 260 mascherine FFP3, 291 tute protettive e 300 occhiali protettivi per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Ad annunciarlo è il sindaco Fabio Chies che, sulla sua pagina Facebook ufficiale ha pubblicato le foto che ritraggono i momenti prima della partenza del carico. In un primo momento, infatti, tutti i materiali donati dalla comunità cinese sono stati portati al COC di Conegliano e da lì caricati per essere trasportati nella sede di Azienda Zero. «E' una battaglia globale e la vinceremo tutti assieme» ha concluso fiducioso il primo cittadino di Conegliano.