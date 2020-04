Coronavirus, la pro loco di Farra di Soligo dona le mascherine ai cittadini

Giovedì mattina, 2 aprile, il presidente della “Pro Loco di Soligo” ha consegnato 300 mascherine, dono dell’associazione alla comunità di Farra di Soligo.

Spiega il sindaco Mattia Perencin: «Insieme al presidente Enrico Nardi abbiamo individuato luoghi e persone più sensibili, pertanto con l’ausilio della Protezione civile, nei prossimi giorni, le nuove mascherine verranno consegnate a: Casa Bianca di Soligo, Ceod, Comunità alloggio Papa Luciani di Via Belvedere, stazione dei Carabinieri, Protezione civile comunale e al Comune. Questo gesto di solidarietà ha tutta la nostra gratitudine. La mascherina rimanere un presidio efficace contro questo virus e in questo momento non è di facile reperibilità anche per le strutture. Grazie di cuore alla Pro Loco Soligo, al presidente, al consiglio e a tutti i suoi volontari».