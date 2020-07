Solidarietà per i Servizi Sociali del Comune: donate 600 mascherine

Forza Italia giovani Treviso, grazie alla raccolta fondi realizzata durante il periodo di quarantena, nelle ultime ore ha donato 600 mascherine al Comune di Treviso, consegnandole al vicesindaco ed assessore Andrea De Checchi. Le mascherine, già certificate, verranno utilizzate dagli operatori dei Servizi Sociali del Comune per le attività che da mesi ogni giorno svolgono a supporto dei cittadini trevigiani: «È un gesto di solidarietà e di ringraziamento, da parte del giovanile di Forza Italia, nei confronti della città di Treviso, colpita duramente dalla pandemia ma che ha avuto la capacità di rialzarsi» dichiara il Coordinatore Provinciale di Forza Italia giovani Treviso, Carlo Baliviera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Questa iniziativa fa parte di una serie di aiuti concreti e gesti di solidarietà da parte di Forza Italia Giovani, operati in varie provincie del Veneto. Nonostante la quarantena sanitaria sia finita è tuttora in atto una crisi economica che vede tantissimi cittadini affrontare grandi difficoltà. Per questo motivo continueranno le raccolte benefiche solidali sotto diverse forme di supporto. Ci stiamo infatti impegnando al massimo per aiutare concretamente i cittadini veneti in un momento di grande difficoltà per tutti» chiosa infine il Coordinatore Regionale, Simone Scaramuzza.