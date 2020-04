Coronavirus, 2mila mascherine donate al Comune di Castelfranco

Un’altra tessera si aggiunge nel puzzle della solidarietà castellana. Il sindaco, Stefano Marcon ha ricevuto dai vertici di Stiga spa, azienda di Castelfranco Veneto leader nella produzione di tagliaerba e robot da giardino con filiali ed uffici in 70 nazioni, 2mila mascherine chirurgiche, dispositivi sanitari quanto mai indispensabili in questa fase acuta dell’epidemia.

«Le donazioni, i piccoli e grandi gesti di solidarietà anche da parte di semplici cittadini, in questi giorni di emergenza, si susseguono – dichiara il primo cittadino – ringrazio per questo Giovanni Silvestri di Stiga per le mascherine. Stiamo dimostrando di essere una Comunità forte e coesa non solo rispettando le regole, come lo stare a casa, ma anche aiutando il prossimo. Sono orgoglioso di questa città»