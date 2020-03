Coronavirus, sei tablet dotati di sim donati ai pazienti del Ca' Foncello

Dopo diverse riunioni e diversi scambi di idee il Rotaract Club e l’Interact Club di Treviso hanno deciso di aiutare chi in questo momento sta soffrendo più di tutti, chi purtroppo si trova isolato in quei momenti dove la vicinanza dei propri cari e della propria famiglia è l’unica cosa che conta e in grado di farci stare bene.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spiegano gli organizzatori dell'iniziativa: «Abbiamo deciso di donare, insieme all’Interact Club Treviso, 6 tablet con sim e piano dati annesso all'ospedale di Treviso.. per permettere a tutte quelle persone che vi sono ricoverate di poter contattare l’esterno... per consentire loro di avere la serenità di conversare e vedere i loro cari, anche se attraverso una webcam. Ringraziamo ancora una volta il dottor Francesco Benazzi e tutta l'Ulss2 per aver accolto con grande gioia la nostra proposta e averci permesso, seppur nel nostro piccolo, di aiutare la nostra comunità». Al momento i tablet si trovano al Ced, pronti per essere configurati. Lunedì 30 marzo avverrà la consegna ufficiale ai reparti.