Scompare da casa senza dire nulla: il paese si mobilita per ritrovare Angiolina

Sono ore di grande apprensione a Follina per la scomparsa improvvisa di Angiolina Dal Moro. La donna di 56 anni, residente in via Cal de Cros, era uscita di casa ieri mattina, lunedì 20 aprile, verso mezzogiorno.

Da quel momento in avanti nessuno ha più avuto sue notizie. L'ultima volta che è stata vista indossava dei vestiti bianchi. Il sindaco di Follina, Mario Collet, è stato informato dai familiari della scomparsa e ha subito allertato i carabinieri per dare il via alle ricerche. Angiolina era solita spostarsi in sella alla sua bici di colore blu e con due cestini. Molte volte era stata vista in stazione delle corriere dove spesso saliva su uno degli autobus che fermavano a Follina. Non è detto però che, anche ieri mattina, la donna abbia preso un mezzo pubblico per allontanarsi da casa. Le ricerche dei carabinieri sono in corso su tutto il territorio comunale. La speranza è quella di poterla ritrovare il prima possibile.