Dragon Boat, torna la sfida sul Sile tra Prosecco, Raboso e radicchio

I draghi di Coldiretti domenica 13 ottobre invaderanno il Sile per dar vita alla prima sfida di Campagna Amica tra territori. A colpi di pagaia si sfideranno tre equipaggi in altrettanti dragon boat: Prosecco, Raboso e Radicchio Treviso.

L’appuntamento è a Ponte Dante alle ore 15.30. Il giudice della competizione Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso. Gli equipaggi saranno formati da associati e dipendenti dell’organizzazione agricola più rappresentativa della Marca trevigiana. Gli spettatori saranno gli amici e le famiglie che invaderanno dalle ore 12,30 i giardini Sant’Andrea per partecipare all’altra iniziativa domenicale di Campagna Amica, ovvero il Pic nic in riviera con la degustazione delle agribag a km zero che si possono trovare al mercato coperto di Coldiretti in piazza Giustinian. «La settimana di Campagna amica in città vuole suggellare il patto di Coldiretti tra produttori e consumatori. Lo faremo ragionando, giocando, degustando tutti insieme - sottolinea Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso - Sarà una settimana in cui Coldiretti porterà a Treviso il significato di una Campagna Amica grazie a tutta una serie di iniziative che cominceranno con una cena benefica curata dagli Agrichef, nuove figure create tra gli agrituristi capaci di preparare in cucina gli stessi prodotti che coltivano e producono. Coldiretti in ogni iniziativa che organizza pensa sempre al lato sociale e solidaristico. Si è vero che serviremo a tavola quale segno di servizio al prossimo».