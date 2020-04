La Duerocche diventa uno spettacolo virtuale: nasce la sfida a colpi di foto

Quella di sabato 25 aprile, sarebbe stata la Duerocche numero 49. I contenuti? Quelli di sempre. Fatica, emozioni, la festa di seimila runner lungo i sentieri da Cornuda ad Asolo. Il viatico verso il mezzo secolo di vita di una delle manifestazioni podistiche più longeve d’Italia, sarà invece diverso dal solito. L’emergenza legata al Covid-19 ha bloccato la festa sportiva, ma non l’entusiasmo degli organizzatori che, nell’impossibilità di portare gli appassionati a correre nel cuore delle colline trevigiane, hanno pensato ad una Duerocche virtuale.

L’invito è rivolto a tutti i podisti per i quali il nome Duerocche significa gioia, grinta, libertà. Come fare per partecipare a questa inedita sfida in cui tutti potranno essere protagonisti, lasciando libero spazio alla fantasia? Basta scattare una foto a tema Duerocche, mentre si corre (ovviamente nel rispetto delle regole) o si fa attività fisica, magari mostrando i mitici gadget delle scorse edizioni (t-shirt, felpa, asciugamano). La foto va poi pubblicata sui principali social network (Facebook o Instagram) con l’hashtag #duerocche25aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Già a partire da sabato verrà creato un Social Wall nel sito ufficiale della Duerocche, all’indirizzo www.duerocche.com, che conterrà tutte le foto pubblicate su Instagram. Le foto - da pubblicare entro la mezzanotte del 25 aprile in abbinamento all’hashtag #duerocche25aprile - andranno poi a comporre il video ufficiale dell’evento 2020, diventando un bellissimo ricordo di quella che sarà comunque un’edizione unica ed irripetibile della Duerocche. Per il cinquantesimo anniversario l’appuntamento con la Duerocche è intanto già fissato per il 25 aprile 2021. Mezzo secolo di corsa è un traguardo per pochi e il prossimo anno, a Cornuda, la festa sarà doppia.