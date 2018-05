Dylan Dog a Palazzo Foscolo: mostra prorogata fino al prossimo 10 giugno

ODERZO A grande richiesta, la mostra “Dylan Dog negli incubi di Alberto Martini”, organizzata da Fondazione Oderzo Cultura con la curatela del Treviso Comic Book Festival a Palazzo Foscolo, viene prorogata fino al 10 giugno 2018. L’esposizione, che conta oltre 130 tavole originali tra vecchi e nuovi maestri del fumetto, ha riscosso molto successo e sarà dunque visitabile per più giorni.

La mostra è divisa in tre diverse sezioni: quella riguardante Dylan Dog, l’indagatore dell’incubo di Sergio Bonelli Editore che ha compiuto 30 anni di storia e di storie a fumetti, quella degli “Omaggi a Martini” con 15 fumettisti e illustratori di fama internazionale che si sono dedicati omaggiare l’artista opitergino, infine proprio la Pinacoteca Alberto Martini, esposizione permanente delle opere del disegnatore, pittore, illustratore e incisore i cui lavori sono contenuti a Palazzo Foscolo.

«Anche quest’anno, abbiamo deciso di prorogare l’esposizione temporanea, visto il grande interesse suscitato da appassionati e non - ha commentato il presidente della Fondazione Oderzo Cultura, Carlo Gaino - Inoltre, quest’anno il “finissage” della mostra coinciderà con il week-end dell’O’Festival di Oderzo, in cui - come per la scorsa edizione - non mancheremo di partecipare con attività e con la grande festa del sabato sera nel parco di Palazzo Foscolo».