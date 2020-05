Sabato torna l'orario continuato in quattro ecocentri Contarina

Sono ancora tanti gli utenti che continuano ad accedere in questi giorni agli ecocentri per conferire i rifiuti accumulati nel periodo di chiusura imposto dall’emergenza sanitaria. Per questo motivo, anche sabato 30 maggio il servizio verrà potenziato in tutti gli ecocentri del Bacino Priula con un ampliamento straordinario degli orari di apertura.

Nei seguenti comuni gli ecocentri saranno aperti con orario continuato, dalle ore 8.45 alle ore 19 a Casier, Paese, Preganziol e Treviso. Tutti gli altri ecocentri saranno aperti con un ampliamento d’orario, sia in fase di apertura che in chiusura: le strutture saranno, infatti, accessibili al mattino dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e al pomeriggio dalle ore 15.15 alle ore 19. A partire dal 1° giugno torneranno in vigore gli orari consueti di apertura, indicati nell'eco-calendario, nel sito e sull'app di Contarina. Anche all'ecocentro vanno rispettate le misure di sicurezza e le indicazioni delle autorità: obbligo di guanti e mascherina, mantenimento delle distanze di sicurezza e divieto di assembramenti. Per questo, restano in vigore le limitazioni nel numero di accessi per ciascun turno di apertura. Si invitano, quindi, i cittadini a recarsi all'ecocentro solo in caso di effettiva necessità, anche per evitare code e lunghe attese. Gli utenti possono accedere a qualsiasi ecocentro.