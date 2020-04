Ecocentri Contarina operativi dal 16 aprile: «Gli orari non subiranno variazioni»

Da domani, giovedì 16 aprile, gli ecocentri Contarina tornano operativi. Le strutture saranno aperte nelle consuete giornate e con i soliti orari, indicati nell'Ecocalendario e disponibili anche nel sito www.contarina.it e tramite ContarinApp.

In ottemperanza alle disposizioni di legge che vietano gli spostamenti non legati a bisogni essenziali ed urgenti, si invitano i cittadini a recarsi all’EcoCentro solo in caso di effettiva necessità. Questo anche per evitare code e lunghe attese che potrebbero sorgere nei primi giorni di apertura. Restano valide le norme per il contenimento del Covid-19 che prevedono di evitare gli assembramenti e il mantenimento delle distanze di sicurezza, secondo le disposizioni emanate dalle autorità. Per questo motivo, i cittadini sono invitati a seguire le indicazioni fornite per prevenire il rischio di contagio. Queste le modalità di accesso definite per conferire i rifiuti presso gli ecocentri: consentito l’accesso all'interno a un massimo di 3 utenti contemporaneamente; rispettare le indicazioni fornite dal personale presente; attendere il proprio turno all’interno dell'autovettura, dove potrà essere presente una sola persona. E' obbligatorio l'utilizzo di mascherine, nonché guanti o soluzione igienizzante; moderare i quantitativi di rifiuto da conferire, rispettando i limiti fissati riportati nell’EcoCalendario e nel sito; portare all’EcoCentro i rifiuti già divisi per tipologia è vietato abbandonare rifiuti all'esterno dell'EcoCentro. Gli abbandoni sono oggetto di indagini e i trasgressori verranno sanzionati. Per informazioni i cittadini possono consultare il sito www.contarina.it oppure contattare il numero verde 800.07.66.11 da telefono fisso oppure 04.22916500 da cellulare.