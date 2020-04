Coronavirus, riaprono gli ecocentri gestiti da Savno

A partire da domani, mercoledì 15 aprile 2020, i centri di raccolta Savno saranno di nuovo aperti. I cittadini che intendono utilizzare il servizio sono invitati a rispettare le disposizioni fornite dall'addetto preposto e le misure di sicurezza sanitaria imposte dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero: evitare gli assembramenti; mantenere le distanze di sicurezza; utilizzare i dispositivi di protezione individuale ovvero mascherine e guanti e attendere il proprio turno rimanendo all’interno dei propri veicoli, a motore spento.

Viene raccomandato inoltre a tutti i cittadini di utilizzare il servizio solo in caso di necessità, rimandando i possibili conferimenti al futuro, anche per evitare lunghi tempi di attesa che potrebbero sorgere nel primo periodo di apertura e in ottemperanza alle disposizioni di legge che vietano gli spostamenti non legati a bisogni essenziali ed urgenti. Come di consueto i cittadini dovranno portare al Centro i rifiuti già differenziati presso la propria utenza e non eccedere assolutamente nel quantitativo da conferire, al fine di dare la possibilità a tutte le utenze di usufruire del servizio.

Maggiori dettagli e informazioni sugli orari di apertura nel sito www.savnoservizi.it